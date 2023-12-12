Распутина жестко ответила сбежавшей Пугачевой за удар по карьере

Распутина жестко ответила сбежавшей Пугачевой за удар по карьере
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Старой Аллы уже нет - да здравствует новая Алла

Певица Маша Распутина после сольника, состоявшегося в Москве, призналась, что теперь готова вернуть себе настоящее имя с фамилией (настоящее имя звезды – Алла Агеева). Звезда устала от своего псевдонима – и теперь намерена "вернуть свое доброе имя".

Распутина призналась, что была вынуждена сменить имя на сцене из-за Пугачевой. Так что Распутиной в свое время стала отнюдь не волей случая. На малой родине в Кемеровской области проживали Распутины.

Впоследствии Алла жалела о взятом псевдониме. Считает теперь, что брала чужую энергию. Теперь пришло время взять свое. Волокита с бумагами в документах не пугает – Распутина готова сменить и паспорт, и все остальное.

Хотя для зрителей Алла Агеевой будет прежней Машей Распутиной. На афишах ничего не изменится. Да и народ, уверена певица, не поймет. Кстати, недавно Анатолий Вассерман обмолвился, что Пугачева "давила" на оппоненток с такими же именами.

А экс-супруг Распутиной Владимир Ермаков говорил, что Машу раздражали сравнения с Пугачевой. Напряжение между коллегами начало расти после дебютной песни Распутиной, ставшей хитом. Раздраженная звезда напоминала без устали, что и артистичность, и вокал с внешностью у нее абсолютно не похожи на все, что есть у Пугачевой.

"У меня неповторимый голос, я пою на расщеплении связок, владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним", – позднее говорила Распутина.

А "Пятый канал" рассказал, сколько зарабатывают российские звезды на новогодних корпоративах. Наиболее востребованные артисты для таких мероприятий, по словам продюсера Сергея Лаврова, – Филипп Киркоров, Анна Асти, Ольга Бузова, а также "Руки Вверх". Стоимость начинается аж с 10-11 млн рублей.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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