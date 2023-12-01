Почему олигархи с Рублевки на самом деле объявили бойкот Пугачевой

Дело даже не в супруге-иноагенте

Не так давно Примадонна, по слухам, изъявила желание развлечь толстосумов на новогодних корпоративов за какие-то нескромные 46 миллионов рублей. После этого светская львица Алена Кравец сообщила, что рублевские олигархи ответили Алле Борисовной вежливым отказом. Во-первых, потому что она ныне не входит в список рукопожатных персон со своим супругом-иноагентом, во-вторых – дорого.

А телеэрудит Анатолий Вассерман назвал иную причину. Алла – блеклая тень своей прежней, звездной версии. И не каждый захочет на нее теперь отдавать такие огромные деньги. Да и в разгар славы Пугачева не чуралась давления в отношении потенциальных конкуренток. К примеру, в отношении Маши Распутиной (Алла Агеева – настоящее имя певицы – прим. ред.). Последняя неспроста взяла себе псевдоним.

А причина отказа олигархов видеть Аллу Борисовну на Рублевке, считает Вассерман, проста. Едва ли те опасаются юридических последствий. Дело не в политике, а в самой личности. Кому нужна нынешняя Пугачева? И что она, наконец, предложит на сцене?

"Дело все-таки именно в том, что она – уже далеко не та звезда, какой была на нашей эстраде", – уточнил Вассерман.

При этом, указал публицист, Пугачева до сих пор ведет себя так, словно остается величайшей и единственной.