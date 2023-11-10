Спешно избавляются: какие артисты-беглецы рвут все связи с Россией

Некоторые уже не рассчитывают вернуться назад

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПОКРОВСКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА ПОКРОВСКОГО

События прошлого года серьезно изменили жизни многих россиян. Часть российских знаменитостей приняли решение попытать счастье на чужбине. Со временем дошло до того, что они решили разорвать все связи с Россией. Так, многие артисты спешно продают оставшуюся в нашей стране недвижимость.





Максим Покровский*

Данила Поперечный



Алла Пугачева





Иван Ургант

Светлана Лобода

*признан иноагентом