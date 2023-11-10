Спешно избавляются: какие артисты-беглецы рвут все связи с Россией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ
АГЕНТОМ МАКСИМОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПОКРОВСКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА ПОКРОВСКОГО
События прошлого года серьезно изменили жизни многих россиян. Часть российских знаменитостей приняли решение попытать счастье на чужбине. Со временем дошло до того, что они решили разорвать все связи с Россией. Так, многие артисты спешно продают оставшуюся в нашей стране недвижимость.
Максим Покровский*
В нашей стране популярный музыкант до определенного момента пользовался бесконечной любовью зрителя. Однако он решил занять жесткую антироссийскую позицию. Теперь Покровский* пытается избавиться от недвижимости в России. Известно, что он хочет продать роскошную московскую четырехкомнатную квартиру с двумя санузлами за почти 26 миллионов рублей.
Данила Поперечный
Известный комик уже успел избавиться от апартаментов в Санкт-Петербурге. Сообщается, что свою роскошную квартиру артист продал за 35 миллионов рублей.
Алла Пугачева
Певица также старается выгадать от продажи недвижимости, оставшейся в России. Известно, что на продажу выставлена подмосковная дача народной артистки Советского Союза. За сумму в размере 100 миллионов рублей предлагается приобрести дом в три этажа с собственной береговой линией и пирсом.
Иван Ургант
Телеведущего пока нельзя отнести к артистам-беглецам, так как он часто проводит время в Москве. Однако вокруг него было немало слухов, многие поклонники считают, что Ургант придерживается не-патриотической позиции. В какой-то момент он пытался продать особняк на Рублевке за 150 миллионов рублей. Иван купил недвижимость 2018-м году, однако потом выяснилось, что дом покрыт плесенью.
Светлана Лобода
Именно в России украинская певица заработала огромное состояние. Однако после известных событий прошлого года она решила разорвать все связи с нашей страной. Весной этого года стало известно о продаже подмосковной резиденции Лободы, которую выставили за 650 миллионов рублей.
К слову, ранее был составлен
список артистов, которые вышли на сцену с флагом Украины.
*признан иноагентом