Некоторые не постеснялись продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ



Весь мир продолжает с огромным вниманием следить за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. Пропаганда делает свое дело, так что немалое количество именитых звезд оказались на стороне преступного киевского режима. Журналисты составили список артистов, которые публично заявили о своей поддержке властей Незалежний и развернули флаг этой страны.





Лайма Вайкуле



Лия Ахеджакова

Земфира*



Мадонна

Rammstein

Билли Айлиш

Получившая известность и заработавшая все свои гонорары в Советском Союзе певица Лайма Вайкуле неоднократно подчеркивала, что всем сердцем поддерживает киевскую хунту. Впервые артистка появилась на концерте с флагом Украины в руках летом прошлого года. После этого она неоднократно заявляла, что осуждает Россию.Грандиозный скандал разгорелся после того, как известная советская актриса летом прошлого года вышла на поклон к зрителям с флагом Незалежной. Позже Ахеджакова пыталась доказать, что полотно ей сунул в руки некий провокатор.Артистка оскандалилась с украинским флагом еще в 2015-м году. Она развернула полотно во время своего концерта в Грузии. После известных событий прошлого года певица спешно собрала вещи и покинула Россию.Некогда популярная певица в последнее время удивляет публику не самым адекватным поведением. Пожилая артистка всячески старается продлить свою молодость и сохранить внимание публики. На недавнем концерте в Лондоне звезда вышла на сцену, обернувшись в украинский флаг.Популярные немецкие рокеры всегда пользовались особой любовью у российской публики. Однако все перечеркнул политический манифест. Артисты также посчитали уместным публично заявить о своей поддержке киевского режима и на одном из концертов размахивали флагом Незалежной.Молодая американская певица быстро завоевала внимание публики. Артистка тоже решила сделать политическое заявление и выступила в прошлом году в Германии с жовто-блакитным полотном в руках.Ранее был составлен список сбежавших из Израиля российских артистов.

*признана иноагентом в РФ