Нагиев неожиданно вернулся на ТВ после скандала с цветами флага Украины

Артист долго залегал на дне

Сегодня действия российских артистов оцениваются не только в призме их актерских талантов, но и с точки зрения политической позиции. Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев решил воздержаться от громких высказываний и залег на дно. Впрочем, недавно появилась информация о возвращении любимца россиян на голубые экраны.



Учитывая, что после известных событий прошлого года артист и телеведущий практически пропал из публичной плоскости, его неожиданное возвращение привлекло к себе пристальное внимание.



Тем более, что несмотря на отсутствие конкретных заявлений по поводу ситуации на международной арене, Нагиев успел угодить в скандал с цветами украинского флага, а также много, но пространственно рассуждал в социальных сетях об "ужасах", которые творятся на международной арене.



Все это навело поклонников на мысли о том, что Нагиев не поддерживает Москву. Впрочем, конкретных доказательств этому нет. Так что совсем скоро поклонники Дмитрия смогут насладиться его игрой в новом телесериале "Кто быстрее?". Съемки проекта проходят в Санкт-Петербурге. Телесериал наверняка получит большую популярность – как бы там ни было, актерский талант Нагиева точно не вызывает вопросов и подозрений.

