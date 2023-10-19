Нагиев неожиданно вернулся на ТВ после скандала с цветами флага Украины

Нагиев неожиданно вернулся на ТВ после скандала с цветами флага Украины
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист долго залегал на дне

Сегодня действия российских артистов оцениваются не только в призме их актерских талантов, но и с точки зрения политической позиции. Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев решил воздержаться от громких высказываний и залег на дно. Впрочем, недавно появилась информация о возвращении любимца россиян на голубые экраны.

Учитывая, что после известных событий прошлого года артист и телеведущий практически пропал из публичной плоскости, его неожиданное возвращение привлекло к себе пристальное внимание.

Тем более, что несмотря на отсутствие конкретных заявлений по поводу ситуации на международной арене, Нагиев успел угодить в скандал с цветами украинского флага, а также много, но пространственно рассуждал в социальных сетях об "ужасах", которые творятся на международной арене.

Все это навело поклонников на мысли о том, что Нагиев не поддерживает Москву. Впрочем, конкретных доказательств этому нет. Так что совсем скоро поклонники Дмитрия смогут насладиться его игрой в новом телесериале "Кто быстрее?". Съемки проекта проходят в Санкт-Петербурге. Телесериал наверняка получит большую популярность – как бы там ни было, актерский талант Нагиева точно не вызывает вопросов и подозрений.

Источник: Кinonews.ru ✓ Надежный источник

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