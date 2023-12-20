Соседов высказался о причастности Пугачевой к его увольнению с НТВ

Соседов высказался о причастности Пугачевой к его увольнению с НТВ
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
История шоу-бизнеса помнит, что Примадонна в свое время загубила не один талант

Недавнее решение телеканала НТВ не продлевать контракт с ведущим программы "За гранью" Сергеем Соседовым вызвало бурную реакцию в Сети. Буквально за несколько лет зрители успели всей душой полюбить харизматичного и острого на язык Соседова, и теперь плохо представляют, какой станет передача с другим ведущим. Некоторые пользователи даже озвучили версию, что к его увольнению причастна Алла Пугачева, которую Соседов неоднократно резко критиковал.

Действительно, Примадонна на протяжении долгих лет была значимой фигурой в российском шоу-бизнесе и могла влиять на судьбы других артистов. Кому-то – помочь добиться успеха, а чью-то карьеру, напротив, загубить на корню. Сам Соседов на подобные домыслы ответил кратко.

"Маразм чистой воды", – заключил ведущий.

Он заявил, что и сам прекрасно знает причину, по которой с ним расторгли контракт, и причина это заключается в его принципиальности и самобытности, но никак не в стороннем влиянии. Пугачева же, на взгляд Соседова, сейчас сама пребывает далеко не в том положении, чтобы портить кому-то жизнь.

Ранее уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью", назвав того "говорящей головой".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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