Соседов высказался о причастности Пугачевой к его увольнению с НТВ

История шоу-бизнеса помнит, что Примадонна в свое время загубила не один талант

Недавнее решение телеканала НТВ не продлевать контракт с ведущим программы "За гранью" Сергеем Соседовым вызвало бурную реакцию в Сети. Буквально за несколько лет зрители успели всей душой полюбить харизматичного и острого на язык Соседова, и теперь плохо представляют, какой станет передача с другим ведущим. Некоторые пользователи даже озвучили версию, что к его увольнению причастна Алла Пугачева, которую Соседов неоднократно резко критиковал.

Действительно, Примадонна на протяжении долгих лет была значимой фигурой в российском шоу-бизнесе и могла влиять на судьбы других артистов. Кому-то – помочь добиться успеха, а чью-то карьеру, напротив, загубить на корню. Сам Соседов на подобные домыслы ответил кратко.

"Маразм чистой воды", – заключил ведущий.

Он заявил, что и сам прекрасно знает причину, по которой с ним расторгли контракт, и причина это заключается в его принципиальности и самобытности, но никак не в стороннем влиянии. Пугачева же, на взгляд Соседова, сейчас сама пребывает далеко не в том положении, чтобы портить кому-то жизнь.

Ранее уволенный Соседов высмеял нового ведущего "За гранью", назвав того "говорящей головой".