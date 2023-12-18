Вышвырнутый из НТВ Соседов публично обратился к руководству канала

Ведущего вывела из себя ситуация с молчаливым увольнением

Легендарный критик, журналист Сергей Соседов на протяжении двух лет вел программу "За гранью" на НТВ. Однако в середине декабря стало известно, что на прежней работе мужчина уже не окажется.

Взбешенный Сергей описал ситуацию, рассказав, что обо всем узнал еще 9 декабря, после завершения съемок. Тогда он узнал от коллег о неожиданном решении руководства: договор с ним не продлили. Более НТВ в его услугах не нуждается.

Так, по словам Сергея, все произошло еще 9 декабря вечером, после завершения очередных съемок. Он работал в студии и снимал выпуски до конца года, как вдруг к нему подошел шеф-редактор и объявила неожиданные новости.

"Меня просто убрали, по факту, просто выгнали из программы", – высказался Соседов.

Ведущему весьма неприятна сложившаяся ситуация. После его ухода НТВ почему-то продолжал заявлять о наборе зрителей на шоу с уточнением, что в студии до сих пор будет оставаться Соседов. Хотя в действительности всю неделю на съемках был уже другой телеведущий.

Зрители также недоумевают, засыпая Сергея вопросами о произошедшем. А тот и сам не понял, что толком произошло. В чем может заключаться причина, Соседов не имеет понятия. Хотя упрекает руководство за такие действия – открыто говорит, что с ним обошлись некрасиво за всякими рамками приличий. Не потрудились даже прислать официальное письмо.

Ранее Сергей высказался в адрес звезды "Миража" Светланы Разиной, резко раскритиковавшей поездки певцов-патриотов в зону боевых действий для поддержки бойцов.