В эфире НТВ произошел громкий скандал после фразы Соседова

На "Суперстаре" развернулась настоящая драма

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов вновь угодил в неприятную историю, которая развернулась после очередного номера на "Суперстаре", где конкурсант не смог добиться высокой оценки ни у одного из судей.

После острого высказывания Сергей напоролся на вербальную агрессию со стороны Алексея Гомана, которому пришлась не по душе оценка музыкального критика.

Так, Гоман должен был выступить с композицией "По барам" Анны Asti. В тот момент он признался, что такой выбор ему не слишком нравится, однако Алексей, скрепя сердце, сделал то, чего от него хотели продюсеры. А затем Гоман сообщил, что ему, в общем-то, глубоко наплевать на эту песню – и "ломать себя" он не собирается. Поэтому ни о каком эмоциональном исполнении не могло быть и речи.

Как следствие, выступление обернулось полным провалом. А Соседов и вовсе сообщил, что испытывает жалость к певцу. Тот тянул свою "тягомотину" до самого конца. Поэтому был, по мнению Сергея, абсолютно прав, описывая свой подход к номеру.

На удивление, Гоман вдруг вышел из себя и принялся грубить Соседову.

"Мне вас жаль", – вдруг заявил Гоман музыкальному критику.

А недавно "Утро" рассказывало о скандале с Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой на "Суперстаре"