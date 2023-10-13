Апина вышла из себя после критики Соседова на "Суперстаре"

Певица еле согласилась на участие во втором сезоне

Звезда 1990-х Алена Апина выступает в проекте "Суперстар". Певица уже успела громко заявить о себе – и рассказала о том, что вызывает у нее в музыкальном шоу сильное раздражение.

Апина признается, что решающее значение в проекте играют деньги. Звезда желает увидеть за свое участие солидный гонорар. В остальном же на шоу Алена услышала о себе множество неприятностей.

В первом сезоне звезды еще пели живьем, утверждает исполнительница. А теперь на "Суперстаре" грешает записью фонограммы – и то сомнительного качества. Позади рассаживается массовка, артистов помещают как "на лобном месте", а затем их поливают грязью такие, как Сергей Соседов.

Поэтому после первого сезона Апина уже не горела желанием возвращаться. Однако все-таки поддалась на уговоры и пришла – чтобы вновь разочароваться от происходящего. До сих пор вспоминает далекие от похвалы комментарии жюри. К примеру, Стас Костюшкин описал ее как "посетительницу караоке в нетрезвом виде". Обиду певица сдержала в себе, а спустя некоторое время Стас сам принес ей извинения.

Костюшкин, со слов Алены, признался, что от него требовали в ухо "мочить ее". Впрочем, Апина близко к сердцу все и не принимает: понимает, что это часть игры.