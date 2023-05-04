Алена Апина спешно покинула Россию после скандала

Алена Апина спешно покинула Россию после скандала
Алена Апина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка решила обратиться к поклонникам

Решение знаменитой российской певицы Алены Апиной собрать вещи и уехать за границу вызвало понятные подозрения у многомиллионной армии ее фанатов. На фоне последних событий каждый такой шаг со стороны отечественной знаменитости воспринимается россиянами в штыки.

Известно, что сейчас экс-солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Комбинация" находится в Европе. 58-летняя Апина любуется видами французской столицы и собирается прошвырнуться по магазинам Парижа, а также посетить знаковые музеи и лучшие рестораны. Об этом она рассказала своим поклонникам в обращении.

Апина утверждает, что приехала во Францию всего лишь в отпуск. Артистке нужно время для того, чтобы развеяться и перезагрузиться. Несмотря на возросший уровень подозрительности, у российских граждан в целом нет причин не доверять Алене. Звезда не была замечена в крамольных высказываниях и продолжает любить свою Родину.

Любопытно, что совсем недавно эффект разорвавшейся бомбы произвели откровенные фотографии пожилой исполнительницы. На одно из светских мероприятий Апина явилась в топике с оголенным животом. Скандальная фотография облетела все социальные сети.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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