Артистка готова эпатировать публику

Знаменитая российская певица Алена Апина в свое время была настоящим секс-символом. Годы берут свое, однако знаменитость продолжает молодиться. Недавно артистка устроила фурор, явившись на светское мероприятие в весьма откровенном виде.



58-летняя знаменитость посчитала уместным надеть короткую розовую блузку, которая едва прикрыла ее звездный бюст. Пышная грудь артистки так и норовит выпрыгнуть из смелого наряда.



При этом животик знаменитости оказался выставлен на всеобщее обозрение. Конечно, для своего возраста Апина выглядит потрясающе, однако злые языки считают, что показывать всем свое пузо на шестом десятке – не самая лучшая идея.





Как бы там ни было, преданные поклонники звезды девяностых поддержали свою любимицу восторженными комментариями. Для многих Апина тесно связана с воспоминаниями молодости, поэтому ее яркое появление на публике порадовало фанатов.

