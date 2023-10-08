"Чините глазки": Алена Апина взорвалась в ответ на критику внешности от хейтеров

"Чините глазки": Алена Апина взорвалась в ответ на критику внешности от хейтеров
Алена Апина.Anatoly Lomokhov/Global Look Press https://globallookpress.com
Алена Апина не видит плохого в обращении к услугам пластических хирургов

Бывшая солистка группы "Комбинация", прославившаяся в 90-х хитами "Леха", "Электричка", "Два кусочека колбаски", "Ксюша", "Бухгалтер" и другие, продолжает свою деятельность. Она регулярно проводит концерты, выпускает новые хиты, работает на телевидении и активно снимается в телешоу и фотосессиях.

Конечно, при такой активной работе артистка старательно следит за собой, постоянно обращается к косметологам и даже пластическим хирургам, чтобы нивелировать возрастные изменения своей внешности.

После развода звезда помолодела и похорошела. Последний визит к пластическому хирургу принес ей тонкую талию и чуть более объемные ягодицы и бедра. Артистка честно призналась, что ее нынешняя красота – во многом заслуга медиков.

Но честность оценили не все поклонники. Некоторые возмущенно заявили, что "осень жизни надо благодарно принимать" и нечего корректировать внешность, споря с природой. В ответ на злобную критику певица вышла к поклонникам без макияжа и прически, а нападающих послала к окулистам "чинить глазки".

Не так давно певица в очередной раз смело оголилась на камеру, показывая постройневшую фигуру.


Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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