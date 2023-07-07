Виктории Боне пришлось уговаривать врача принять ее

Поддержание красоты и молодости – неотъемлемая часть профессии знаменитостей. В погоне за внешней привлекательностью многие звезды тратят уйму времени и денег на походы к специалистам. Если одни предпочитают умалчивать о вмешательствах, то другие говорят о них открыто и с гордостью. Знаменитая телеведущая Виктория Боня относится ко второй категории.

Бывшая звезда "Дома-2" не скрывает, что тщательно следит за своей внешностью и часто пользуется услугами мастеров красоты. Не так давно Боня призналась, что впервые сделала пластику лица, и показала поклонникам результат подтяжки. А совсем скоро блогерше предстоит новая операция. На этот раз знаменитость решила скорректировать области под глазами и носом.

В конце лета Виктория Боня отправится в Лос-Анджелес за преображением к звездному пластическому хирургу, который создал знаменитый "лисий" разрез глаз модели Беллы Хадид. За взгляд мечты ведущей придется заплатить более 200 тысяч долларов. Самое удивительное, что блогерша не только согласилась отдать такую баснословную сумму, но и буквально умоляла врача принять ее.

Как выяснилось, поначалу хирург наотрез отказался резать знаменитую телеведущую. Боня поделилась, мол специалист всячески убеждал ее в том, что операция ей не нужна. Однако звезда оказалась непреклонна. С третьей попытки ей удалось уговорить врача не отменять запись и посмотреть на нее вживую. Если Виктория все же прогнет свою линию, то совсем скоро публика увидит ее похорошевшей.