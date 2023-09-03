Почему с возрастом меняется нос: хирург раскрыл истину

Почему с возрастом меняется нос: хирург раскрыл истину
Ricardo Demurez/www.globallookpress.com
И порекомендовал эстетам сохранять молодость пластикой

С возрастом нос кажется визуально крупнее – а причиной является провисание мягких тканей щек, указывает пластический хирург Магомед Нальгиев.

Специалист отмечает, что таким образом меняется и форма носа. Кожа становится тоньше и теряет упругость. Наконец, у многих опускается кончик носа из-за ослабления хрящевой структуры, потери тонуса связок и гравитации, которой подвергаются все мягкие ткани.

Самый эффективный метод скорректировать возрастные изменения – ринопластика, благодаря которой можно исправить размер, форму и профиль носа. Однако сформировать абсолютно любую желаемую форму этого органа нельзя – это уже за пределами пластической хирургии.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

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