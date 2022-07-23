Артистка похвасталась достоинствами своей фигуры

Знаменитая российская певица Алена Апина несколько десятилетий назад была настоящим кумиром молодежи. Ее песни играли, как говорится, из каждого утюга. Однако в какой-то момент Апина практически выпала из публичной жизни. К счастью, это явление оказалось временным. Недавно артистка буквально взорвала интернет-пространство, выложив свежий и весьма пикантный кадр.



Приближающаяся к 60-летнему юбилею артистка не постеснялась выставить на всеобщее обозрение туго обтянутые трусами ягодицы. Знаменитость надела высокие оранжевые трусы и просторную спортивную куртку. Образ получился весьма дерзким и молодежным.

На откровенном кадре любимица публики позирует спиной, так чтобы ее ягодицы мог рассмотреть каждый желающий. Стоит отметить, что несмотря на почтенный возраст, знаменитость выглядит потрясающе. Подтянутая фигура певицы восхитила общественность.

Впрочем, возможно, идеальными фотографиями исполнительница нашумевших в свое время хитов "Электричка", "Узелок завяжется" обязана умелому корректору снимков. Действительно, в предпенсионном возрасте весьма сложно сохранить фигуру молодой девушки. Как бы там ни было, фотографии получились яркими и приятными глазу.