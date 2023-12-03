"Спела просто отвратительно": Кудрявцева публично унизила Королеву на ТВ

"Спела просто отвратительно": Кудрявцева публично унизила Королеву на ТВ
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Коллеги здорово повздорили на "Суперстаре"

На "Суперстаре" не утихают страсти. В одном из выпусков, посвященных творчеству Виктора Дробыша, не обошлось без ругани между членами жюри. Если Наташа Королева пришла в восторг от уровня Татьяны Марковой, исполнившей "Одиночество", то Лера Кудрявцева была настроена однозначно негативно: "пение не зашло", и нужных эмоций она не услышала.

На удивление, похвалил Маркову и Сергей Соседов, который обычно выступает главным прокурором на "Суперстаре". На фоне двух положительных оценок, полных восхищения, позиция Леры несколько смутила жюри "Суперстара". Блондинка отдала должное лишь костюму Марковой и группу на подтанцовке. Все остальное оказалось ей не по душе.

После этого и Лере, и Наташе предложили помочь Марковой спеть на бис. Наташа Королева сразу же согласилась, а вот Лера петь на пожелала. Правда, на сцену все-таки вышла. И сразу после номера принялась критиковать Наташу.

"Королева, ты тоже плохо спела. Ты спела отвратительно просто!", – высказалась Кудрявцева. 

Супруга Сергея Глушко парировала, заявив, что ей никто не помогал – да и танцы оказались у коллеги сомнительными.

Кстати, не так давно Лера болезненно отреагировала на критику ее вокальных данных в социальных сетях. Ведущая высказалась в адрес подписчиков, назвавших ее пение "ужасом" – Лера попросту попросила тех не лезть со своими ненужными советами. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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