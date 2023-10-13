Почему Наташа Королева решилась на развод: русские женщины такое не терпят

Знаменитость проявила характер

Известная российская певица Наташа Королева давно вышла из возраста юной дивы, однако о ее личной жизни продолжают судачить до сих пор. В свое время молодая красотка сумела захомутать очень видного мужа, композитора Игоря Николаева. Однако этому союзу суждено было развалиться.



Казалось бы, брак с таким мужем – предел мечтаний любой начинающей артистки, однако Наташа Королева всегда была девушкой с характером и отказалась поступаться собственными принципами. Любимица публики признавалась, что одной из главных проблем в отношениях с Николаевым было то, что мужчина стремился изменить девушку под себя и вырастить из ее идеальную жену.



Как известно, большинство русских женщин обладают бойкими характером и не готовы прогибаться под своих партнеров. Этим же руководствовалась Королева, когда решилась на развод. Знаменитость справедливо рассудила, что в семейной жизни нужно обрести счастье и гармонию, поэтому пошла на расторжение брака.



Со своим вторым мужем, стриптизером Сергеем Глушко, который известен широкой публике под псевдонимом Тарзан, Наташа по-настоящему счастлива. Певица уверяет, что в этих отношениях она любит и любима.



К слову, ранее была раскрыта причина ненависти Дробыша к Королевой.

