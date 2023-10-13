Почему Наташа Королева решилась на развод: русские женщины такое не терпят

Почему Наташа Королева решилась на развод: русские женщины такое не терпят
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость проявила характер

Известная российская певица Наташа Королева давно вышла из возраста юной дивы, однако о ее личной жизни продолжают судачить до сих пор. В свое время молодая красотка сумела захомутать очень видного мужа, композитора Игоря Николаева. Однако этому союзу суждено было развалиться.

Казалось бы, брак с таким мужем – предел мечтаний любой начинающей артистки, однако Наташа Королева всегда была девушкой с характером и отказалась поступаться собственными принципами. Любимица публики признавалась, что одной из главных проблем в отношениях с Николаевым было то, что мужчина стремился изменить девушку под себя и вырастить из ее идеальную жену.

Как известно, большинство русских женщин обладают бойкими характером и не готовы прогибаться под своих партнеров. Этим же руководствовалась Королева, когда решилась на развод. Знаменитость справедливо рассудила, что в семейной жизни нужно обрести счастье и гармонию, поэтому пошла на расторжение брака.

Со своим вторым мужем, стриптизером Сергеем Глушко, который известен широкой публике под псевдонимом Тарзан, Наташа по-настоящему счастлива. Певица уверяет, что в этих отношениях она любит и любима.

К слову, ранее была раскрыта причина ненависти Дробыша к Королевой.

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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