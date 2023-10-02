Раскрыта причина ненависти Дробыша к Наташе Королевой

Всплыли удивительные подробности

Недавно известный продюсер Виктор Дробыш принял участие в телешоу "Битва поколений", где артисты исполняли свои культовые хиты прошлого, а также композиции из репертуара друг друга. Тогда-то Дробыш честно рассказал, что искренне ненавидел юную звездочку Наташу Королеву, которая взорвала эстраду 80-х незатейливой песенкой "Желтые тюльпаны".

Впрочем, позже выяснилось, что причиной ненависти стала не зависть к успешной певице, а банальные расхождения в музыкальных вкусах. Дробыш (по крайней мере, в те годы) был страстным поклонником скандинавского поп-рока. И Королева с ее попсовым мотивчиком совершенно не вписывалась в эту музыкальную палитру. Та же причина, по словам продюсера, была и для крайне неприязненного отношения к бывшей солистке группы "Мираж" Наталье Гулькиной.

Любопытно, что на конкурсе Дробыш охотно проголосовал за Клаву Коку и вдобавок наговорил ей массу комплиментов, потому что тембр участницы напомнил ему скандинавско-английских исполнительниц, кумиров молодости во время жизни в Финляндии. Голос 27-летней Клавы, по словам Виктора Дробыша, поразительно напоминает тех звезд.

К слову, неприязненными отзывами о звездах продюсер славился и раньше. Так, некогда он нагрубил Алле Пугачевой и нелестно отозвался о популярности Филиппа Киркорова.

