"Пора на кладбище": Дробыш облил Пугачеву помоями в прямом эфире

Примадонну слова композитора задели до глубины души

Известный российский композитор Виктор Дробыш известен не только своим музыкальным талантом и способностью генерировать отличные хиты для звезд, но и прямотой, с которой он нажил себе немало врагов в жизни.

Как-то Виктор окончательно рассорился с Филиппом Киркоровым – в 2007 году заявил, что поп-король "зацепился трусами за корягу" и не отходит от сцены 50 лет. Спустя четырнадцать лет старый ролик вдруг вспомнили и вытащили на передовицы СМИ. Филипп увидел, разразился монологом о том, как друг и брат посмел так поступить, и заявил, что его двери для продюсера навсегда закрыты.

Сам Дробыш вспоминает, что Киркоров – не единичный случай. Как-то он обидел и его бывшую супругу Аллу Пугачеву фразой "Прогулы на кладбище пора ставить". Эти слова композитор обронил в 2004 году, когда страну представляла на конкурсе "Евровидение" молодая Юлия Савичева. Дробыш заявил, что речь идет о конкурсе для молодых артистов, а не пожилых – вот тогда-то и высказался так, что задел Примадонну до глубины души.

Помириться с Пугачевой Виктор смог лишь много лет спустя.