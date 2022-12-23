"Пора на кладбище": Дробыш облил Пугачеву помоями в прямом эфире

"Пора на кладбище": Дробыш облил Пугачеву помоями в прямом эфире
Виктор Дробыш. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонну слова композитора задели до глубины души

Известный российский композитор Виктор Дробыш известен не только своим музыкальным талантом и способностью генерировать отличные хиты для звезд, но и прямотой, с которой он нажил себе немало врагов в жизни.

Как-то Виктор окончательно рассорился с Филиппом Киркоровым – в 2007 году заявил, что поп-король "зацепился трусами за корягу" и не отходит от сцены 50 лет. Спустя четырнадцать лет старый ролик вдруг вспомнили и вытащили на передовицы СМИ. Филипп увидел, разразился монологом о том, как друг и брат посмел так поступить, и заявил, что его двери для продюсера навсегда закрыты.

Сам Дробыш вспоминает, что Киркоров – не единичный случай. Как-то он обидел и его бывшую супругу Аллу Пугачеву фразой "Прогулы на кладбище пора ставить". Эти слова композитор обронил в 2004 году, когда страну представляла на конкурсе "Евровидение" молодая Юлия Савичева. Дробыш заявил, что речь идет о конкурсе для молодых артистов, а не пожилых – вот тогда-то и высказался так, что задел Примадонну до глубины души.

Помириться с Пугачевой Виктор смог лишь много лет спустя.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Германии заметили подозрительную деталь на встрече Зеленского и Байдена

Немцы внимательно следят за событиями на международной арене

Что Байден пообещал Зеленскому на личной встрече

Переговоры прошли в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей