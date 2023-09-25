Сын Королевой угодил в скандал: на парня повесили уголовное дело

Артистка уже отреагировала на произошедшее

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что 20-летний Архип Глушко, сын Наташи Королевой, угодил в крупный скандал. За избиение женщин на парня даже повесили уголовное дело и теперь существует вероятность, что ему придется отбывать наказание.

Прокомментировать появившуюся информацию решила сама артистка, которая не скрывает, что новость вызвала у нее настоящий шок. В беседе с журналистами она призналась – подобного инцидента в жизни парня не случалась. А слухи она назвала "бредом и воспаленной фантазией" некоторых людей.

"С одной стороны, понимаю, почему они это делают – им надо проходняк, трафик. А с другой стороны, я понимаю, что это же ненормально!", – заявила артистка.

По ее словам, Архип за 20 лет научился спокойно реагировать на все, что может написать пресса. Он с самого рождения жил в семье, к которой повышенное публичное внимание, сообщает Общественная служба новостей.

Сейчас парень находится в отношениях с бывшей танцовщицей пилона, а ныне визажисткой. К этим отношениям его родители относятся спокойно и даже отпустили его жить самостоятельно.

Ранее Сергей Глушко отреагировал на слухи, что его сын решил жениться.