Сын Королевой угодил в скандал: на парня повесили уголовное дело

Сын Королевой угодил в скандал: на парня повесили уголовное дело
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка уже отреагировала на произошедшее

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что 20-летний Архип Глушко, сын Наташи Королевой, угодил в крупный скандал. За избиение женщин на парня даже повесили уголовное дело и теперь существует вероятность, что ему придется отбывать наказание. 

Прокомментировать появившуюся информацию решила сама артистка, которая не скрывает, что новость вызвала у нее настоящий шок. В беседе с журналистами она призналась – подобного инцидента в жизни парня не случалась. А слухи она назвала "бредом и воспаленной фантазией" некоторых людей.

"С одной стороны, понимаю, почему они это делают – им надо проходняк, трафик. А с другой стороны, я понимаю, что это же ненормально!", – заявила артистка.

По ее словам, Архип за 20 лет научился спокойно реагировать на все, что может написать пресса. Он с самого рождения жил в семье, к которой повышенное публичное внимание, сообщает Общественная служба новостей

Сейчас парень находится в отношениях с бывшей танцовщицей пилона, а ныне визажисткой. К этим отношениям его родители относятся спокойно и даже отпустили его жить самостоятельно.

Ранее Сергей Глушко отреагировал на слухи, что его сын решил жениться.

Источник: Газета.ру
По теме

Business Insider: авиабомбы России оказались для ПВО США "смертельным вызовом"

Высокотехнологичные ракеты никто не строил для поражения старых бомб

Польша серьезно поплатилась за ненависть к России - СМИ

Варшаву обходят стороной союзники на Западе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей