"Не лезьте с советами": Кудрявцева взорвалась после замечания публики на НТВ

"Не лезьте с советами": Кудрявцева взорвалась после замечания публики на НТВ
Лера Кудрявцева. Фото: Juliya Khanina/www.globallookpress.com
Ведущая высказала хейтерам все, что о них думает

52-летняя ведущая "Секрета на миллион" Лера Кудрявцева, как поговаривают, среди коллег прослыла человеком взрывным и довольно темпераментным. Впрочем, оно и видно, когда Лера ставит невежливых гостей на место. Недавно разгорелся похожий скандал – связанный, однако, не с приглашенным на ее шоу гостями, а с поклонниками в социальных сетях.

История началась с того, что звезда выложила в экстремистскую соцсеть ролик, на котором демонстрирует свой вокальный талант. Публика отреагировала неоднозначно: кто-то и вовсе обозвал ролик с поющей на "Суперстаре" Лерой откровенным "ужасом", другие заявили, что Кудрявцевой, несмотря на огромное природное обоняние, нужно завязывать с пением, и как можно быстрее. 

Естественно, от таких комментаторов Лера взорвалась и высказала все, что думает по этому поводу.

"Если вы на меня подписаны, не лезьте со своими советами – я вас не знаю! Советы дают, когда их просят", – вышла из себя блондинка.

К слову, Кудрявцева, пишет "ЭГ", пригрозила заблокировать всех надоевших хейтеров, которые вновь выскажут свое непопулярное мнение.

А не так давно мы писали, как Лера в самое сердце поразила публику своими отменными формами, засветив соблазнительные ягодицы в купальнике.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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