"Ягодицы - бомба": Лера Кудрявцева восхитила фанатов фигурой в купальнике

Селебрети поделилась откровенным фото и вызвала восторг у поклонников

Лера Кудрявцева продолжает удивлять своих поклонников своей откровенностью и смелостью. На этот раз актриса показала свою роскошную фигуру в неоновом купальнике, который подчеркивал ее упругие ягодицы и осиную талию.

На фото Лера занырнула в бассейн, что только добавило ей очарования и привлекательности. Ее поклонники были в восторге от такого смелого образа и не скупились на комплименты.

"Лера, вы изумительная женщина", "Ах, какие ягодицы", "Со спины прямо девочка", – написали пользователи соцсети.



Но не все пользователи социальных сетей одобрили такое поведение актрисы. Некоторые обвинили ее в пошлости и желании привлечь внимание к своей персоне любой ценой.