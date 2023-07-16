"Ягодицы - бомба": Лера Кудрявцева восхитила фанатов фигурой в купальнике

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Лера Кудрявцева продолжает удивлять своих поклонников своей откровенностью и смелостью. На этот раз актриса показала свою роскошную фигуру в неоновом купальнике, который подчеркивал ее упругие ягодицы и осиную талию.
На фото Лера занырнула в бассейн, что только добавило ей очарования и привлекательности. Ее поклонники были в восторге от такого смелого образа и не скупились на комплименты.
"Лера, вы изумительная женщина", "Ах, какие ягодицы", "Со спины прямо девочка", – написали пользователи соцсети.
Но не все пользователи социальных сетей одобрили такое поведение актрисы. Некоторые обвинили ее в пошлости и желании привлечь внимание к своей персоне любой ценой.
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