Крепкие бедра помолодевшей Королевой привели мужчин в восторг

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Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" Наташа Королева шокировала поклонников новой фотографией. Фанаты певицы наперебой обсуждают изменившийся облик любимой исполнительницы.
Этой весной бывшая жена Игоря Николаева отметила свой 50-летний юбилей. Но мало кто даст ей этот возраст, ведь звезда по-прежнему хороша собой, энергична и очаровательна. А еще Наташа очень заметно похудела и ее фигурка теперь может стать предметом зависти юных девиц.
Секретом замечательной внешности Наташа поделилась щедро. "Русалка" утверждает, что красота – это прежде всего душевное спокойствие. И она делает все, чтобы достичь равновесия в душе. Даже работала для этого со специалистом. Возможно, он поддержал певицу и несколько лет назад, когда страну всколыхнуло известие об измене мужа Наташи, танцовщика Тарзана.
Видимо, неприятности из жизни звезды сегодня наконец-то ушли, поэтому она смогла найти силы и ресурсы на творчество. Перед очередным выступлением она примерила совершенно новый образ, ошеломив поклонников. Снимок, опубликованный артисткой в ее блоге, вызвал неоднозначную реакцию.
Одни одобрительно писали, что Наташа молодец и не боится перемен, другие признавались в любви певице, какой бы она ни стала. Но нашлись и те, кто не одобрил преображения "русалки". Впрочем, ощутимо постройневшую фигуру звезды отметили и оценили все подписчики. Крепкие бедра помолодевшей Королевой привели мужчин в бурный восторг.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему Наташа Королева решила развестись со своим знаменитым мужем-композитором.
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