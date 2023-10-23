Крепкие бедра помолодевшей Королевой привели мужчин в восторг

Бывшая жена Игоря Николаева не стесняется преображений и экспериментов

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" Наташа Королева шокировала поклонников новой фотографией. Фанаты певицы наперебой обсуждают изменившийся облик любимой исполнительницы.

Этой весной бывшая жена Игоря Николаева отметила свой 50-летний юбилей. Но мало кто даст ей этот возраст, ведь звезда по-прежнему хороша собой, энергична и очаровательна. А еще Наташа очень заметно похудела и ее фигурка теперь может стать предметом зависти юных девиц.

Секретом замечательной внешности Наташа поделилась щедро. "Русалка" утверждает, что красота – это прежде всего душевное спокойствие. И она делает все, чтобы достичь равновесия в душе. Даже работала для этого со специалистом. Возможно, он поддержал певицу и несколько лет назад, когда страну всколыхнуло известие об измене мужа Наташи, танцовщика Тарзана.

Видимо, неприятности из жизни звезды сегодня наконец-то ушли, поэтому она смогла найти силы и ресурсы на творчество. Перед очередным выступлением она примерила совершенно новый образ, ошеломив поклонников. Снимок, опубликованный артисткой в ее блоге, вызвал неоднозначную реакцию.





Одни одобрительно писали, что Наташа молодец и не боится перемен, другие признавались в любви певице, какой бы она ни стала. Но нашлись и те, кто не одобрил преображения "русалки". Впрочем, ощутимо постройневшую фигуру звезды отметили и оценили все подписчики. Крепкие бедра помолодевшей Королевой привели мужчин в бурный восторг.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему Наташа Королева решила развестись со своим знаменитым мужем-композитором.

