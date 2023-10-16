После выписки Николаева Проскурякова заявила о разводе

Молчавшая весь период госпитализации мужа артистка ошеломила сенсационным заявлением

Пока певец и автор песен Игорь Николаев находился после тяжелого инфаркта в больнице, где врачи всерьез сражались за его жизнь, слухи о его здоровье ходили самые разные.

В первый раз, когда Николаева увезли в больницу, его жена Юлия Проскурякова призывала не плодить фейки и не выдумывать несуществующие подробности про состояние мужа. Во время его второй госпитализации она вообще не написала ни слова о нем ни на одной своей странице в социальных сетях. Даже годовщину свадьбы звездные супруги отметили по отдельности.

Комментариев по поводу состояния Николаева и его шансов на выздоровление Проскурякова так и не дала. "Проявилась" она в сети уже после выписки супруга. В своем официальном телеграм-канале певица и актриса заявила о разводе.

Расторжение брака происходит у ее героини в фильме "Слезы сушит ветер". По сюжету Юлия играет жену неверного бизнесмена, узнавшую об измене мужа и расставшуюся с ним.

"Я недавно развелась с мужем..." – призналась персонаж Проскуряковой.

Бывший супруг в кино не собирался оставить ее в покое и пытался отнять их общих детей, с чем в течение ленты и сражалась женщина.

Публика поддержала публикацию знаменитости в соцсетях с большим энтузиазмом. Люди в комментариях заявили, что им было бы очень интересно посмотреть на работу Проскуряковой, поскольку даже на анонсе все сыграно очень профессионально.

Напомним, недавно Игорь Николаев выписался из больницы и намерен прийти на запланированное в конце октября мероприятие.

