Как жена разбитого инфарктом Николаева отстранилась от мужа

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Народный артист России Игорь Николаев после двух недель в больнице был выписан домой на реабилитацию. Композитор угодил в реанимацию в середине сентября, когда неоднократно разбитого инфарктом музыканта вновь начались проблемы с сердцем.
Врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, они подозревали третий инфаркт. Как оказалось, сердце начало подводить звезду из-за ссуженный сосудов. Чтобы восстановить нормальный кровоток, медики провели шунтирование.
К удивлению многих поклонников Игоря Николаева, его супруга умудрилась не проронить ни слова о состоянии мужа. Популярная российская актриса и певица Юлия Проскурякова как будто бы отстранилась от мужа и его тяжелейшего недуга.
Более того, она отвлекалась от семейных проблем на съемках. Как звезде удавалось заниматься творчеством в столь трудное для ее супруга время, остается загадкой.
Однако после того, как Игорь Николаев вернулся домой, Юлия Проскурякова все же прервала молчание. Она поблагодарила в социальных сетях съемочную группу и коллег, которые поддерживали ее.
"Я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы", – отметила жена композитора.
Кстати, неокрепшего Игоря Николаева ранее предупредили о новом ударе по здоровью.
Генштаб исключает такую вероятность