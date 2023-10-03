Как жена разбитого инфарктом Николаева отстранилась от мужа

Композитора выписали из больницы

Народный артист России Игорь Николаев после двух недель в больнице был выписан домой на реабилитацию. Композитор угодил в реанимацию в середине сентября, когда неоднократно разбитого инфарктом музыканта вновь начались проблемы с сердцем.

Врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, они подозревали третий инфаркт. Как оказалось, сердце начало подводить звезду из-за ссуженный сосудов. Чтобы восстановить нормальный кровоток, медики провели шунтирование.

К удивлению многих поклонников Игоря Николаева, его супруга умудрилась не проронить ни слова о состоянии мужа. Популярная российская актриса и певица Юлия Проскурякова как будто бы отстранилась от мужа и его тяжелейшего недуга.

Более того, она отвлекалась от семейных проблем на съемках. Как звезде удавалось заниматься творчеством в столь трудное для ее супруга время, остается загадкой.

Однако после того, как Игорь Николаев вернулся домой, Юлия Проскурякова все же прервала молчание. Она поблагодарила в социальных сетях съемочную группу и коллег, которые поддерживали ее.

"Я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы", – отметила жена композитора.

Кстати, неокрепшего Игоря Николаева ранее предупредили о новом ударе по здоровью.