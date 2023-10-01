Какие популярные таблетки повышают риск инфаркта

Нужно очень внимательно следить за здоровьем

К сожалению, люди часто бездумно подходят к вопросам заботы о собственном здоровье. В нашей стране особенно популярно самолечение. Россияне часто самостоятельно или с помощью интернета ставят себе диагнозы и начинают лечение. Однако бесконтрольное употребление таблеток – верная дорога в больницу. Более того, некоторые популярные препараты могут сыграть вдолгую и привести к трагическим последствиям в будущем.



Многие при первых признаках болевых ощущений, будь то головная боль, периодические боли у женщин или другие недомогания, сразу же тянутся рукой в аптечку и достают обезболивающие препараты. Врач Максим Маскин подчеркнул, что это очень опасно. Дело в том, что популярные обезболивающие таблетки серьезно повышают риск развития инфаркта в будущем.



Более того, если постоянно пить обезболивающие, страдают и другие отделы организма. Специалист указал, что могут начаться проблемы в работе ЖКТ, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Резко повышается риск получить инсульт и тромбоз.



Очень важно следить за своим здоровьем и не заниматься самолечением. Если чувствуете недомогание, обязательно обратитесь к профессиональному специалисту.

