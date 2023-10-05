Что известно о состоянии Николаева после инфаркта: близкие сделали заявление

Что известно о состоянии Николаева после инфаркта: близкие сделали заявление
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Музыкант давно не в стенах больницы

Композитор Игорь Николаев ныне находится дома – после перенесенной операции артист восстанавливается и набирается сил, заявили в окружении музыканта.

Близкие уверяют, что Игорь, которого в конце сентября тайно выписали из лечебницы, чувствует себя хорошо. Однако только 21 числа он перенес операцию. Позднее в социальных сетях начали сообщать, что Николаеву сделали коронарное шунтирование. Спустя восемь дней появилась информация о его "тайной выписке".

"Он давно дома", – утверждает журналистам близкий к Николаеву источник.

Кстати, после этой истории появились сообщения, что Николаев серьезно повысил ценник на свои концерты: теперь он не станет выступать за тридевять земель. Только в районе Москвы и столичного округа – и лишь до трех концертов за месяц.

Супруга артиста Юлия Проскурякова, пишут медиа, не знала, как быть, когда у мужа такое состояние. Однако спустя некоторое время прервала молчание в соцсетях, выложив фото с супругом по случаю годовщины

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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