Аппетитная фигура без пластики: Наташа Королева рассказала о секрете молодости

Певица поделилась секретом сохранения шикарной фигуры без хирургов

Недавно исполнительнице популярных хитов, таких как "Желтые тюльпаны" и "Маленькая страна" Наташе Королевой исполнилось 50 лет. К этому возрасту многие женщины неоднократно обращаются в косметологические клиники с целью омоложения или поддержания свежести.

Многие идут и на хирургические операции, сражаясь с недостатками внешности или улучшая себя. "Русалка" рассказала, что не пользуется пластической хирургией, а секрет ее молодости и красоты совсем в другом.

Наташа заметила, что самоомоложение организма возможно, если о нем заботиться и следить за питанием, отдыхом и нагрузкой. Не злоупотреблять, не перегружать себя, давать себе время на восстановление и регулярно проходить полное обследование организма.

Аппаратная косметология и физкультура – вот два инструмента, которые помогают ей сохранять отличный внешний вид без скальпеля пластического хирурга. Однако звезда подчеркивает, что наугад выбирать нагрузку не стоит: упражнения должны приносить радость, тогда проще будет преодолеть лень и не забросить занятия. Кроме того, она напомнила о пользе ходьбы и движения в целом.

Похоже, звезда знает, о чем говорит, ведь недавно она сильно постройнела и аппетитные бедра "русалки" привели поклонников в полный восторг.

