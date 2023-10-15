Макс Фадеев: пластические хирурги проводят эксперименты над пациентами

Макс Фадеев: пластические хирурги проводят эксперименты над пациентами
Макс Фадеев. Anatoly Lomohov/Russian Look globallookpress.com/
После похудения на 127 килограммов продюсер не захотел делать подтяжку

Звездный хирург Тимур Хайдаров находится в центре внимания уже почти полгода. На него ополчились Любовь Успенская, Слава и несколько десятков других пациенток, утверждающих, что врач изуродовал их.

Нашлись и те, кто поддержал опального медика. Инстасамка, Филипп Киркоров и Гоар Аветисян высказались в защиту доктора.

Популярный продюсер Максим Фадеев, худевший своими силами, следил за скандалом и резко против обращения к пластическим хирургам. Он не раскрывает методики, по которой сам боролся с лишним весом, дабы не навредить тем, кому она не подходит.

После снижения веса продюсер получал немало предложений по подтяжке кожи, но не рискнул, видя, что творится в области пластической хирургии.

"Я не доверил бы им даже заусенец на своем пальце, – заверил Максим".

Он считает, что доктора надо искать по статистике, реальным работам и отзывам пациентов, а не по ярким фоточкам в соцсетях. Рекламные кадры не показывают настоящих статданных. И если у хирурга больше 5% осложнений, это уже как минимум повод для проверки, потому что сегодня пластическая хирургия превратилась в экспериментальную.

Продюсер предостерегает женщин от бездумного доверия коновалам со скальпелем. Тот же Хайдаров, по его словам, живет в роскошном доме и ездит на машине ценой в пару квартир. И несмотря на фотодоказательства его непрофессионализма, наивные пациенты продолжают к нему обращаться.

Напомним, среди жертв Хайдарова была и певица Ирина Дубцова.


Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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