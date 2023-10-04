Певицу Славу просят угомонится: разборки с хирургом закончатся плохо

Нумеролог сделал предсказание для звезды

Пока ситуация в споре с хирургом Тимуром Хайдаровым складывается для Анастасии Сланевской (Славы) не лучшим образом. Знаменитость может столкнуться с серьезными трудностями, если не сбавит обороты своего гнева, утверждает нумеролог Элла Эрнес. Она дала несколько советов артистке, которые помогут ей выйти из спора победителем.

По словам эксперта, все планы Славы в отношении конфликта будут рушиться один за другим. Сейчас она противостоит довольно влиятельным людям, хотя и на ее стороне есть важные персоны, от которых зависит благополучие звезды.

В ближайшее время, несмотря на все усилия, отомстить Хайдарову она не сможет. Сначала будет казаться, что все складывается в ее пользу, но после положение будет резко меняться в другую сторону. Эрнес утверждает, что единственный способ решить все – угомониться. Иначе разборки с хирургом закончатся плохо.

"Сейчас надо смотреть по сторонам – судьба преподнесет вариант, за который можно ухватиться", – заявила нумеролог.

Для Славы лучшая стратегия в деле – плыть по течению, поскольку это поможет обернуть все в свою пользу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее дочь певицы Славы заявила, что расчитывает только на свои деньги и силы.