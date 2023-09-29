"Всего хватает": родившая дочь Славы рассчитывает только на свои силы и деньги

"Всего хватает": родившая дочь Славы рассчитывает только на свои силы и деньги
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Как растет внук эстрадной звезды

В столичном кинотеатре "Художественный" состоялась светская премьера сериала Ланы Влади "Безбашенная". В онлайн-кинотеатре KION эту историю о выживающей в глубинке светской львице можно будет увидеть с 1 октября. Екатерина Варнава и Юрий Чурсин на экране удивят и насмешат обязательно! А среди первых зрителей фильма была недавно ставшая мамой Саша Морозова, дочь певицы Славы. На красной дорожке он дала эксклюзивное интервью "Утро.ру".

30 марта 2023 года певица впервые стала бабушкой – ее старшая дочь Александра Морозова родила сына от Андрея Дедова. "Я успеваю быть и мамой, и выходить в свет, – улыбается Саша. – Мы наняли хорошую няня, которая проводит с ребенком 4 дня в неделю по 8 часов. В остальное время занимаюсь сыном сама, и это непросто – приходится вставать ночью, нет полноценного сна". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

30 сентября сыну Саши Морозовой исполнится полгода.

"Я уже заказала тортик, позвала родственников, – рассказала счастливая мама. – Надеюсь, что бабушка подарит нам свое присутствие. На рождение, кстати, она подарила нам не деньги, а красивую коляску". 

По словам Саши, поскольку ее звездная мать человек занятой, то внука видит всего пару раз в месяц. "Ездить с ребенком далеко, поэтому мы выбираемся к ней в ее выходные сразу на несколько дней, – пояснила Морозова. Но моя мама особенно не балует внука. Нам всего хватает, поэтому не могу сказать, что нам что-то нужно".  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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