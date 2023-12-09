Почему на могиле Градского нет памятника: ответ вдовы

Женщина обратилась к его детям с предложением решить наконец вопрос с монументом

Два года назад не стало музыканта Александра Градского, но скандалы и суды по поводу его наследства не стихают. При этом на кладбище так и нет памятника, хотя его, как правило, ставят спустя год.

У продюсера и композитора двое взрослых отпрысков и двое несовершеннолетних. Кроме того, в числе наследников его вдова – с Мариной Коташенко музыкант расписался незадолго до смерти. В итоге претендентов на наследство получилось пятеро, и имущество музыканта, оценивавшееся, по слухам, почти в миллиард рублей, было распределено между всеми.

Однако итог не устроил старшего сына и дочь композитора, а также их родительницу. В прессе не раз звучали заявления этих троих о том, что их ограбили и засудили, что вдова Градского не позволила установить памятник, а у детей на это нет денег.

Марина Коташенко ответила, что не раз предлагала старшим детям мужа установить памятник, но встречала жесткий игнор всех своих идей. Вдова утверждает, что полученных сумм из наследства хватило бы для установки монумента без добавления собственных денег.



"Если бы не было судебной истории, времени и средств на памятник у всех сторон спора было бы гораздо больше", – подчеркнула вдова.

Марина обратилась к старшим детям покойного супруга через прессу, снова предложив решить вопрос с памятником.

Ранее мы писали, что бывшая жена Градского Ольга претендовала на наследство на основании того, что в ее паспорте нет штампа о разводе.

