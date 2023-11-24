Сиделка Александра Градского: "Первую брачную ночь он провел со мной"

Помощница музыканта раскрыла обстоятельства свадьбы мэтра с молодой красоткой

Обстоятельства четвертого брака знаменитого музыканта Александра Градского волновали многих и давно. После смерти маэстро выяснилось, что с молодой блондинкой Мариной Коташенко они жили не в "гражданском браке", то есть без росписи, а вполне в официальном.

Эта информация, озвученная во время съемок программы "Малахов", шокировала многих знакомых мэтра, знавших, как долго он отказывался от официальной регистрации отношений. В конце концов Градский все же женился на матери двоих своих сыновей. О приезде сотрудников ЗАГСа узнала первой сиделка музыканта. Она поздравила подопечного, после чего его супруга уехала.

"Первую брачную ночь Градский провел со мной", – вспоминала Нигора в студии программы "Малахов".

Друзья Александра Градского уверяли, что, разведясь с третьей женой Ольгой, артист не собирался больше жениться. Поэтому столь поспешное оформление отношений почти на пороге смерти удивило многих. И тем неожиданнее для них оказались слова из личного дневника Марины Коташенко, попавшие к продюсерам передачи.

Эксперт, проводивший психолингвистическое исследование дневника, рассказала, что о любви в текстах нет ни слова, там скорее представлены товарно-рыночные взаимоотношения.

Ранее мы писали, что третья жена Градского Ольга проиграла суд, в котором пыталась добиться доли в наследстве звездного экс-супруга.

