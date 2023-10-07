Театрально ругался матом: звезда "Голоса" рассказала о работе с Градским

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Покойный Александр Градский был человеком незаурядным – в нем сочетались абсолютно разные качества, вспоминает солистка "Градского Холла" Алла Рид.
Певица вспоминает, что тот был эмоционален в каждом проявлении. Всем было прекрасно известно, как матерится Градский – весьма театрально, хотя мог эмоционировать совершенно жестко и по-хамски, передает "Пятый канал".
Охладить собственный пыл Градский практически не мог. А артисты умирали от смеха, глядя, как тот пытается себя сдерживать.
"Но мы понимали, что он внутри все это проговаривает, а на самом деле говорит абсолютно интеллигентные слова", – признается бывшая участница "Голоса".
Рид до сих пор с трепетом вспоминает встречи и диалоги с маэстро, который стремился передать ей весь опыт и знания.
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