Смотрел людям в нутро: певица Рид рассказала о работе с Градским

Звезда научилась многому у покойного маэстро

Популярная российская исполнительница Алла Рид вспомнила, с какой эмоциональной вовлеченностью относился к работе покойный Александр Градский. Маэстро был ее наставником в "Голосе" и уделял особое внимание репертуару своей подопечной.

Градский, что называется, "очень включался". При работе со студентами, как и любой педагог, отдавал предпочтение тем, кто казался ему сильнее других в вокальном исполнении. Однако композитор умел смотреть в нутро к каждому поющему.

Правда, далеко не все наставники способны на такую глубину – многие просто равнодушно относятся к тому, что исполняют участники, отмечает "Пятый канал".

"Любой певец – всегда человек, настроенный в большей степени на себя, даже являясь наставником. А он – нет", – поделилась исполнительница.

Алла попала под начало Градского восемь лет назад, пройдя прослушивания "Голоса". Любовь Рид к песням Владимира Высоцкого – его заслуга.