Смотрел людям в нутро: певица Рид рассказала о работе с Градским

Смотрел людям в нутро: певица Рид рассказала о работе с Градским
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда научилась многому у покойного маэстро

Популярная российская исполнительница Алла Рид вспомнила, с какой эмоциональной вовлеченностью относился к работе покойный Александр Градский. Маэстро был ее наставником в "Голосе" и уделял особое внимание репертуару своей подопечной.

Градский, что называется, "очень включался". При работе со студентами, как и любой педагог, отдавал предпочтение тем, кто казался ему сильнее других в вокальном исполнении. Однако композитор умел смотреть в нутро к каждому поющему.

Правда, далеко не все наставники способны на такую глубину – многие просто равнодушно относятся к тому, что исполняют участники, отмечает "Пятый канал".

 

 

"Любой певец – всегда человек, настроенный в большей степени на себя, даже являясь наставником. А он – нет", – поделилась исполнительница.

Алла попала под начало Градского восемь лет назад, пройдя прослушивания "Голоса". Любовь Рид к песням Владимира Высоцкого – его заслуга.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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