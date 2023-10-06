"Будешь бабой после секса": звезда "Голоса" разоблачила проделки Градского

"Будешь бабой после секса": звезда "Голоса" разоблачила проделки Градского
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица дала откровенное интервью

Народный артист России Александр Градский ушел из жизни два года назад. Маэстро оставил после себя богатейшее духовное, а также материальное наследство. И пока его родственники заняты дележкой материального, коллеги певца вспоминают о духовном.

Александр Градский был самым опытным и именитым наставником шоу "Голос". Перенять частичку мастерства у легенды отечественный эстрады мечтал, наверное, каждый конкурсант.

Участнице четвертого сезона проекта Алле Рид очень повезло – Александр Градский повернулся именно к ней. Теперь она с теплотой вспоминает о работе с артистом.

Несмотря на возраст и регалии, Александр Градский в обычной жизни был простом человеком Он приглашал в гости участников "Голоса" и тренировал их в домашней обстановке.

Однажды он решился на забавную проделку с Аллой Рид, предложив ей выйти на смену в огромной черной рубашке – коронном стиле самого наставника.

"Ты будешь петь в рубашке босиком. Ты будешь бабой после секса",

– сказал Александр Градский своей подопечной. Алла Рид также рассказала в интервью на ютуб-канале MUZLOFT, что певец подарил ей на память дорогое платье.

На вопрос ведущего звезда "Голоса" уточнила, что наряд стоил менее ста тысяч рублей. Однако цена вряд ли была проблемой для маэстро. Ранее мы рассказывали, сколько Александр Градский зарабатывал на корпоративах.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Sabah: Путин сорвал попытку США по окружению России

На Западе считают, что "борьба проиграна"

FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы

В частности, владельцы люксовых авто, которые даже в Европе мало кто видел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей