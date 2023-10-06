"Будешь бабой после секса": звезда "Голоса" разоблачила проделки Градского

Певица дала откровенное интервью

Народный артист России Александр Градский ушел из жизни два года назад. Маэстро оставил после себя богатейшее духовное, а также материальное наследство. И пока его родственники заняты дележкой материального, коллеги певца вспоминают о духовном.

Александр Градский был самым опытным и именитым наставником шоу "Голос". Перенять частичку мастерства у легенды отечественный эстрады мечтал, наверное, каждый конкурсант.

Участнице четвертого сезона проекта Алле Рид очень повезло – Александр Градский повернулся именно к ней. Теперь она с теплотой вспоминает о работе с артистом.

Несмотря на возраст и регалии, Александр Градский в обычной жизни был простом человеком Он приглашал в гости участников "Голоса" и тренировал их в домашней обстановке.

Однажды он решился на забавную проделку с Аллой Рид, предложив ей выйти на смену в огромной черной рубашке – коронном стиле самого наставника.

"Ты будешь петь в рубашке босиком. Ты будешь бабой после секса",

– сказал Александр Градский своей подопечной. Алла Рид также рассказала в интервью на ютуб-канале MUZLOFT, что певец подарил ей на память дорогое платье.

На вопрос ведущего звезда "Голоса" уточнила, что наряд стоил менее ста тысяч рублей. Однако цена вряд ли была проблемой для маэстро. Ранее мы рассказывали, сколько Александр Градский зарабатывал на корпоративах.