Российский дирижер потерял 2 млн рублей после звонка мошенников

Мужчина был в командировке и не сильно вдавался в детали

Российский дирижер Владимир Понькин стал жертвой мошенников, которые умудрились "развести" его на 2 миллиона рублей. Телефонные преступники принялись убеждать жертву в необходимости оформить кредит с дальнейшим переводом на "безопасный счет", пока тот находился в командировке.

71-летний Понькин рассказал, что в сентябре ему позвонили и сообщили: кто-то из Центробанка якобы атаковал его счета. А потому нужно срочно спасать сбережения – естественно, путем перевода на безопасные счета.

Дирижер поверил – даже когда его убедили оформить кредит. Пройдясь по отделениям банков, перевел мошенникам 2 миллиона. А позднее рассказал, что был по горло в делах во время командировки, и просто не мог узнать о том, что таким образом обманывают людей.

Правоохранительные органы уже возбудили дело по особо крупному мошенничеству.

Ранее "Утро" рассказывало, что похожий случай произошел в театре покойного Александра Градского – мошенники принялись "обрабатывать" главного бухгалтера, представившись "сотрудниками ФСБ", и убедили оформить заем на пять миллионов рублей. Сотрудница учреждения поняла, что ее классически обвели на огромную сумму, однако было уже поздно.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что двух россиянок обвиняют в хищении квартир в Балашихе и Химках – общая сумма ущерба превышает 9 млн рублей.