Как россиян обманывают в аэропортах

Простофили готовы выкладывать тысячи рублей

К сожалению, в нашей стране орудует немало мошенников, которые с большой радостью наживаются на доверчивости граждан. Эксперты по туризму рассказали, как жителей России обманывают в воздушных гаванях.



В последнее время мошенники практически полным составом переместились в виртуальную сферу, однако некоторые предпочитают работать по старинке и обманывают людей лицом к лицу. В таком оживленном месте, как аэропорт, у правонарушителей есть все необходимое для обмана граждан.



Как известно, нередко путешественникам приходится простаивать огромные очереди на регистрацию. Далеко не всем это дается легко, особенно, если в полет взрослые отправились с детьми. Этим-то и пользуются мошенники. Они предлагают привлекательную услугу "vip-регистрация". За нее берут несколько тысяч рублей.



После этого довольного человека действительно подводят к стойке через отдельный проход и регистрируют. Однако дальше пассажира ждет неприятное открытие. Досмотр, посадку и все остальные проверки он будет проходить все также в огромных очередях. Так что, заплатив кругленькую сумму, человек выгадывает совсем немного времени и не получает то, на что рассчитывал.



К слову, ранее стало известно, что россиянам могут отменить все льготы по ипотеке.

