Zivert вскрыла многомиллионную аферу в шоу-бизнесе

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32-летняя российская певица Zivert много гастролирует, чем решили воспользоваться мошенники. Артистка узнала, что те заключали с организаторами концертов договоры, после чего присваивали залог, о чем Юлия (настоящее имя исполнительницы) не знала. Речь, очевидно, идет о миллионах рублей.
Певица наконец-то вычислила причастного к несанкционированной продажи ее выступлений человека. Им оказался концертный директор Zivert Влад Поляков, а также некий Кирилл Орешкин, которые никогда не имел отношение к команде артистки.
Zivert сообщила поклонникам об увольнении Полякова и заверила: больше такого не допустит.
"Мы выстроим правильную систему", – пообещала исполнительница хита Life.
Однако фанаты остались недовольны мерами, которые предприняла певица. Мол, необходимо наказать виновных на основании закона, ведь многие купили билеты на фейковые концерты, и теперь не могут вернуть деньги.
Ранее в Сети активно обсудили отмену концерта Максима Галкина в Таллине. Юморист должен был выступить в столице Эстонии 15 сентября, но организаторы предложили купившим билеты обменять их на другие мероприятия. Подробнее об этом писало "Утро.ру".
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