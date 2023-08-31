Zivert вскрыла многомиллионную аферу в шоу-бизнесе

Исполнительница хита Life вычислила предателей

32-летняя российская певица Zivert много гастролирует, чем решили воспользоваться мошенники. Артистка узнала, что те заключали с организаторами концертов договоры, после чего присваивали залог, о чем Юлия (настоящее имя исполнительницы) не знала. Речь, очевидно, идет о миллионах рублей.

Певица наконец-то вычислила причастного к несанкционированной продажи ее выступлений человека. Им оказался концертный директор Zivert Влад Поляков, а также некий Кирилл Орешкин, которые никогда не имел отношение к команде артистки.

Zivert сообщила поклонникам об увольнении Полякова и заверила: больше такого не допустит.

"Мы выстроим правильную систему", – пообещала исполнительница хита Life.

Однако фанаты остались недовольны мерами, которые предприняла певица. Мол, необходимо наказать виновных на основании закона, ведь многие купили билеты на фейковые концерты, и теперь не могут вернуть деньги.

Ранее в Сети активно обсудили отмену концерта Максима Галкина в Таллине. Юморист должен был выступить в столице Эстонии 15 сентября, но организаторы предложили купившим билеты обменять их на другие мероприятия. Подробнее об этом писало "Утро.ру".