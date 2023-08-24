"Разводят" миллионы россиян: ЦБ сообщил о всплеске телефонного мошенничества

Преступники продолжают выкачивать деньги из наивных людей

За второй квартал 2023-го российские банки отразили 6,5 миллиона атак на клиентские счета. Как отмечает Центробанк, при успешности каждой из них мошенники могли бы похитить более 900 миллиардов рублей.

Злоумышленники, однако, умудрились за апрель-июнь совершить почти 280 тыс. операций – сумму ущерба составила 3,6 миллиарда рублей. Телефонные мошенники продолжают терроризировать население. Самая популярная практика – звонки, в которых преступники представляются сотрудниками ЦБ, либо банковскими служащими. Регулятор уже заблокировал 276,8 тысячи телефонных номеров, отмечает телеканал "360".

ЦБ принимает меры и по сомнительным ресурсам в Интернете – финансовый регулятор направил запросы на проверку почти тысячи доменов, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее мы писали о социальной инженерии, используемой преступниками. Мошенники даже принялись "приглашать" своих потенциальных жертв на прием в отделение Центрального банка, чтобы у тех не осталось никаких сомнений в абоненте. "Приглашения" даже рассылаются на почту, где указывается конкретное время для назначенного приема. Естественно, сам регулятор не в курсе о назначенных встречах.