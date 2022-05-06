Мошенники придумали новую схему "развода" доверчивых россиян

Мошенники придумали новую схему "развода" доверчивых россиян
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Теперь злоумышленники могут завладеть персональными данным без контактов с "клиентом"

Злоумышленники теперь практикуют новый метод: они рассылают для клиентов российских банков рассылки в почтах с предложением проверки на предмет утечки информации платежных карт или счетов, сообщили в Центробанке России

В пресс-службе финансового регулятора уточнили, что мошенники предлагают россиянам перейти по ссылке якобы для проверки безопасности своей личной информации, которая могла попасть в руки третьих лиц. Для этого пользователю присылают по почте ссылку на некий интернет-ресурс, где якобы проверяется утечка конфиденциальных сведений.

Как только жертва вводит на сайте данные, злоумышленники получают их в свои руки, чтобы затем похитить со счета денежные средства, предупредили в Центробанке.

Регулятор призывает россиян никогда не вводить со своего счета или карты персональные данные, а также информацию, содержащуюся в паспорте, не переходить по сомнительным ссылкам по электронному адресу или СМС-сообщеним. Подобных сайтов в принципе не существует, указал ЦБ.

Ранее мы рассказывали, как у жительницы Московской области украли один миллион рублей после телефонного разговора.

Источник: Центробанк России ✓ Надежный источник
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