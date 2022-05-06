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Злоумышленники теперь практикуют новый метод: они рассылают для клиентов российских банков рассылки в почтах с предложением проверки на предмет утечки информации платежных карт или счетов, сообщили в Центробанке России
В пресс-службе финансового регулятора уточнили, что мошенники предлагают россиянам перейти по ссылке якобы для проверки безопасности своей личной информации, которая могла попасть в руки третьих лиц. Для этого пользователю присылают по почте ссылку на некий интернет-ресурс, где якобы проверяется утечка конфиденциальных сведений.
Как только жертва вводит на сайте данные, злоумышленники получают их в свои руки, чтобы затем похитить со счета денежные средства, предупредили в Центробанке.
Регулятор призывает россиян никогда не вводить со своего счета или карты персональные данные, а также информацию, содержащуюся в паспорте, не переходить по сомнительным ссылкам по электронному адресу или СМС-сообщеним. Подобных сайтов в принципе не существует, указал ЦБ.
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