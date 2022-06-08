Преступники действуют по классике, загребая миллионы

Из-за санкционных мер Запада многие жители России решили пересмотреть собственные привычки и расходы – после отказа от поездок в Европу народ решил отдохнуть в родной стране. Но и тут развелось немало мошенников, которые быстро воспользовались ситуацией.

Интернет забит фиктивными туристическими агентствами. Ситуация чаще всего выглядит следующим образом: мошенники "продают" путевки в отели, которых в принципе не существует, спустя несколько недель они закрываются и исчезают.

Детали схем резко меняются. Теперь жулики из Интернета предлагают отдохнуть на Алтае и в Абхазии – туда теперь стремится отдохнуть российский народ. Весной одна группа мошенников создала аккаунт базы отдыха на некоем "Русском нордике" в Горном Алтае и стала предлагать отдых по дешевой цене. Местные гиды заподозрили неладное – те прокололись на разительных отличиях пейзажа на фотографиях. Как выяснилось, фото скачали из Сети. А многие россияне успели внести предоплату – кто-то даже до 100 процентов.

Специалисты советуют присматриваться к адресу сайта: если он отличается от "оригинала" даже на букву – нужно присмотреться внимательнее. Меню, как правило, не работает, что выясняется с помощью клика. В тексте встречаются ошибки с опечатками.

А не так давно Центробанк предупредил, что преступники начали массово обманывать россиян – под предлогом проверки надежности конфиденциальных данных.