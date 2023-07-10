Мошенники начали "разводить" россиян на деньги от имени Центробанка

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Мошенники разработали очередную уловку для отъема денежных средств у россиян. Виртуозы социальной инженерии продвинулись еще дальше в собственных умениях и теперь предлагают для убеждения приглашать "клиентов" на "личный прием" в Центральный банк – о чем сообщает сам встревоженный финансовый регулятор.
ЦБ указывает, что по новой правдоподобной легенде преступники представляются сотрудниками регулятора и отправляют на почту в Интернете приглашение на личный прием.
Обращение начинается с имени и отчества жертвы – для того, чтобы такой официоз выглядел правдоподобнее, отмечается адрес отделения ЦБ и даже дата приема. Для убеждения меняется адрес, который бы не оставил у человека сомнений в том, что письма рассылает именно Центробанк – злоумышленники отмечают реальный домен регулятора cbr.ru.
Пресс-служба Центробанка предупреждает всех получивших указанное сообщение: если вы не записались на прием в ЦБ, сообщение необходимо проигнорировать и удалить, отмечает МИР 24.
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