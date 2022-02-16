Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана
Фото: pixabay.com
Ее цель – постепенно узнать информацию о платёжеспособности жертвы

В ВТБ рассказали о новом способе телефонного мошенничества с привлечением методов социальной инженерии. 

МИР 24 передаёт, что клиентам банков стали поступать ложные сообщения о заморозке их "единого лицевого счета" в Центробанке РФ.

Специалисты по кибербезопасности подчёркивают, что цель данной схемы заключается в ненавязчивом выяснении данных о платёжеспособности жертвы. Они выясняют это, задавая наводящие вопросы об использовании жертвой продуктов и услуг других банков. 

В ВТБ указали, что только за декабрь прошлого года в банк поступило более 370 тысяч обращений граждан по поводу подозрительных звонков. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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