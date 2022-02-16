Ее цель – постепенно узнать информацию о платёжеспособности жертвы

В ВТБ рассказали о новом способе телефонного мошенничества с привлечением методов социальной инженерии.



МИР 24 передаёт, что клиентам банков стали поступать ложные сообщения о заморозке их "единого лицевого счета" в Центробанке РФ.

Специалисты по кибербезопасности подчёркивают, что цель данной схемы заключается в ненавязчивом выяснении данных о платёжеспособности жертвы. Они выясняют это, задавая наводящие вопросы об использовании жертвой продуктов и услуг других банков.

В ВТБ указали, что только за декабрь прошлого года в банк поступило более 370 тысяч обращений граждан по поводу подозрительных звонков.