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В ВТБ рассказали о новом способе телефонного мошенничества с привлечением методов социальной инженерии.
МИР 24 передаёт, что клиентам банков стали поступать ложные сообщения о заморозке их "единого лицевого счета" в Центробанке РФ.
Специалисты по кибербезопасности подчёркивают, что цель данной схемы заключается в ненавязчивом выяснении данных о платёжеспособности жертвы. Они выясняют это, задавая наводящие вопросы об использовании жертвой продуктов и услуг других банков.
В ВТБ указали, что только за декабрь прошлого года в банк поступило более 370 тысяч обращений граждан по поводу подозрительных звонков.
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