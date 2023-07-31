Будьте осторожны: мошенники массово обманывают отдыхающих россиян

Будьте осторожны: мошенники массово обманывают отдыхающих россиян
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жулики придумали новую хитроумную уловку

Несмотря на активную борьбу с мошенничеством, число злоумышленников, жаждущих нажиться на простых гражданах, постоянно растет. Как только одни схемы теряют свою актуальность, в ход идут новые изощренные способы кражи денег. Этим летом россиянам стоит сохранять бдительность не только во время беседы по телефону с незнакомцами, но и по пути на отдых.

Сообщается, что в последнее время жертвами жуликов нередко становятся автомобилисты, направляющиеся в сторону моря. По словам экспертов, мошенники останавливаются на обочинах у летних трасс, ведущих к местам отдыха у моря, и сигнализируют мимо проезжающим машинам с просьбами о помощи. Тех, кто откликнется, ждет изощренный обман, которому трудно не поверить.

Согласно новой схеме, аферисты убеждают добросердечных автомобилистов в том, что являются беженцами из Донбасса. Мошенники жалуются, якобы их машина сломана, и просят купить у них какую-либо драгоценность за наличные. Жулики утверждают, что эти деньги помогут им оплатить ремонт и эвакуатор, но настоящая их цель – лишь нажива.

Специалисты отмечают, что украшения и вещи, за которые мошенники просят полторы-две тысячи рублей, оказываются обычными безделушками. На самом деле эти якобы ценные предметы, в большинстве случаев, стоят всего несколько сотен рублей. 

Ранее "Утро.ру" писало, что россиян попросили поменять пароли во всех социальных сетях. Сообщалось, что пользователи могут стать жертвами мошенников и лишиться денег из-за утечки персональных данных.

Источник: ИА DEITA.RU ✓ Надежный источник
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