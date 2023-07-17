Немедленно: россиян попросили срочно поменять пароли во всех соцсетях

Над личными данными нависла реальная угроза

С развитием цифровизации в современном обществе возникает множество новых проблем, которые ставят под угрозу безопасность личных данных россиян. Ежегодно в Сети происходят утечки информации, которые приводят к непоправимым последствиям. На днях произошел новый инцидент, который зафиксировали органы власти.

Совфед призвал россиян срочно поменять пароли во всех своих соцсетях. Желательно сделать так, чтобы везде пароли были разные.

По словам сенатора Артема Шейкина, в Сеть слили большой объем персональных данных россиян, и теперь их личные данные могут быть под угрозой, сообщает телеканал "360".

Кроме того, при написании нового пароля лучше не применять короткие простые слова и легкие комбинации, а сам пароль должен быть сложным и состоять из нескольких разных комбинаций порядка 12 символов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Представитель Совфеда подчеркнул, что сейчас многие компании легкомысленно относятся к персональным данным клиентов, что приводит к огромным системным ошибкам и рискам, сообщает "Радио 1".

Оказавшиеся в Сети пароли к личным кабинетам пользователей могут использовать мошенники в своих злых умыслах, а россияне рискуют лишиться денег. В "Лаборатории Касперского" и вовсе настоятельно рекомендуют раз в месяц менять все пароли и никогда их не повторять.