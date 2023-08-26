Связался с мошенниками: Павла Деревянко "развели" на 45 млн рублей

Связался с мошенниками: Павла Деревянко "развели" на 45 млн рублей
Павел Деревянко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актер доверился криптобизнесменам, которые пообещали ему нереальный заработок

Знаменитый российский актер Павел Деревянко решил основательно вложиться в криптобизнес, из-за которых "влетел" на 45 миллионов рублей. Именно такую сумму от него требует один из бизнесменов, с которым жертва решила заключить договор.

В конце позапрошлого года Деревянко захотел поднять немного денег. Знакомые предложили тому идеальный, казалось бы, заработок: вложиться в крипту и ежемесячно получать от нее солидный процент. Просто и без всяких рисков.

Павел идею оценил и выложил сразу порядка миллиона рублей. А знакомый действительно вернул ему средства – и отдал сверху еще 10 процентов.

Затем Павлу посоветовали связаться с одним успешном криптодельцом – он якобы даст заработать еще сверху 84% годовых. Идея артиста захлестнула с головой. Ведь раньше у него получилось заработать сверху десять процентов.

Актер даже не стал вникать в детали: подписал бумаги и начал ждать денег. Однако не тут-то было: криптобизнесмен написал на него аж два иска с требованием выплаты 45 миллионов рублей.

Павел так и не понял, откуда у него появились астрономические долги. Однако не сомневается, что экс-приятель с бизнесменом его банально обманули.

А ранее мы рассказывали, как обокрали в центре Москвы звезду сериала "Татьянин день" Анну Снаткину.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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