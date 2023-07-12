Звезда "Кухни" погрязла в долгах из-за мошенников

Юрист помогает знаменитости выйти из сложной ситуации

Российский актер Никита Тарасов оказался жертвой мошенников. В руках злоумышленников оказались паспортные данные знаменитости. Так они смогли оформить на артиста несколько микрозаймов в разных городах страны.

О существующих долгах Тарасов не знал до тех пор, пока на его электронную почту не поступило письмо-требование об оплате. Отправителем данного уведомления была красноярская компания "Долг-контроль", с которой и попытался связаться Никита, но тщетно. Никто не вышел на связь.

Для решения возникших проблем Тарасов даже прилетел в Красноярск, но связаться с компанией не удалось. Поэтому сейчас актеру помогает юрист. Адвокат Мария Щербенок, представляющая интересы артиста, рассказала журналистам о готовящемся иске в суд, а также об обращении в полицию. Таким образом актер требует признать договор займа незаключенным.

Паспортные данные Никиты Тарасова оказались у мошенников после того, как произошла утечка данных в каршеринговой компании, куда несколько лет назад обращался артист.

Ранее Анастасия Волочкова тоже становилась жертвой мошенника. Тот развел балерину на несколько миллионов рублей. По словам балерины, мужчина смог втереться ей в доверие. Подробнее об этом писало "Утро.ру"