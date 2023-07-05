Балерина солидно поплатилась за свою легкомысленность

Бахтияр, Султанбек, Александр, Чермен, Олег и Сергей – в жизни Анастасии Волочковой было множество мужских имен. Но даже те, кто не был связан с блондинкой романтическими узами, оставили в ее жизни неизгладимый след. Не всегда, увы, положительный.

Как раз о таком случае балерина и рассказала в ходе нового выпуска шоу "МАЛАХОВ", гостьей которого она и стала. Оказывается, мошенник развел Волочкову на несколько миллионов.

Инвалид-колясочник Олег Павлецов нашел Анастасию Волочкову в Сети и предложил ей адвокатскую помощь в решении некоторых проблем. Блондинка, переживавшая тогда не лучший период своей жизни, с радостью согласилась. Мужчина быстро втерся ей в доверие: расположить балерину помогла коляска, ведь отец артистки также передвигается лишь при помощи этого средства. После получения денег он, разумеется, был таков.



Как оказалось, не только одна лишь Анастасия стала жертвой этого Базилио: многие из его бывших клиентов также появились в гостях у Андрея Малахова. И, как удалось выяснить в ходе передачи, согласно данным ФССП на мужчине висит долг в 5 миллионов рублей. МВД и вовсе объявило сбежавшего от Анастасии Волочковой в Дубай "адвоката" в розыск.

