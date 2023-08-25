Звезду "Татьяниного дня" обокрали в центре Москвы

Актриса написала заявление в полицию

Российская киноактриса Анна Снаткина, запомнившаяся массовому зрителю по работам в таких популярных картинах, как "Фишер", "Два холма" и "Татьянин день", лишилась 75 тысяч рублей – ее банально обокрал недобросовестный курьер.

Звезда воспользовалась услугами одного из сервисов доставки – нужно было перевезти из Подмосковья в центр столицы на Тверской личные вещи и бижутерию актрисы. Однако по дороге авто у курьера сломалось – пришлось искать замену.

Новый доставщик с задачей справился и довез посылку строго по адресу – но уже без дорогостоящей бижутерией, которая загадочно исчезла вместе с курьером.

Сама Анна оценила свой ущерб более чем на 75 тысяч рублей. Звезда уже написала заявление в правоохранительные органы. Полиция уже ищет вора и выясняет личность курьера, который мог позариться на чужое добро.

А когда-то мы рассказывали, как футболиста Федора Смолова ограбила банда выходцев из Африки в центре Барселоны.